Aalen (SID) - Dank eines Foulelfmeters in letzter Minute hat der FC St. Pauli einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Die Hamburger siegten 1:0 (0:0) beim Aufsteiger VfR Aalen und setzten sich um fünf Punkte vom Relegationsplatz 16 ab. Das entscheidende Tor erzielte Daniel Ginczek in der 90. Minute, nachdem er selbst im Strafraum gefoult worden war.

Aalen wartet dagegen im Jahr 2013 weiter auf den ersten Sieg und blieb zum fünften Mal in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Vor 11.185 Zuschauern waren die Hamburger besonders in der ersten Halbzeit dem Dreier näher. In der 36. Minute traf Torjäger Ginczek nach Alleingang aus spitzem Winkel nur das Außennetz, drei Minuten später musste Aalens Torhüter Jasmin Fejzic sein gesamtes Können aufbieten, um einen verdeckten Schuss von Akaki Gogia abzuwehren.

Drei Minuten nach Wiederbeginn standen allerdings auch die Gastgeber dicht vor dem Führungstor, doch St. Paulis Keeper Philipp Tschauner klärte aus kurzer Distanz gegen Robert Lechleiter per Fußabwehr zur Ecke. Der Schlussmann der Norddeutschen stand erneut im Blickpunkt, als er in der 66. Minute einen Flachschuss von Enrico Valentini parierte.

Keeper Fejzic und der Japaner Takuma Ab waren die stärksten Akteure im Team von Coach Ralph Hasenhüttl. Bei den Hanseaten, denen der verletzte Fin Bartels nicht zur Verfügung stand, verdienten sich Sebastian Schachten und Josepj-Claude Gyau die Bestnoten.