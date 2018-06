Bamako (AFP) Bei heftigen Kämpfen in der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Gao im Norden von Mali sind nach Angaben aus Armeekreisen mindestens 50 Islamisten getötet worden. Die Gefechte etwa 60 Kilometer nördlich von Gao hielten unvermindert an, sagte am Sonntag ein Militärvertreter, der anonym bleiben wollte. Seit Freitag seien dabei mindestens 50 Kämpfer der islamistischen Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika (MUJAO) getötet worden. Die malische Armee werde bei den Gefechten von französischen Truppen unterstützt.

