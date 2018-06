London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. ist im Krankenhaus. Das berichtete der Sender BBC. Die Monarchin werde im King Edward VII Hospital in London untersucht, nachdem sie an Symptomen von Gastroenteritis gelitten habe, so der Buckingham-Palast. Es handele sich um eine «Vorsichtsmaßnahme», hieß es. Die 86-Jährige hatte am Freitagabend einen geplanten Besuch in Wales wegen Magen-Darm-Problemen abgesagt und war über das Wochenende in Windsor geblieben. Nach Angaben des Palasts werden alle Termine für die kommende Woche verschoben oder abgesagt.

