München (dpa) - Nach mehr als 20 Jahren gehen Michael Jacksons Brüder wieder gemeinsam auf Tournee. The Jacksons geben übermorgen in München das einzige Deutschland-Konzert ihrer «Unity»-Tour. Die Karriere der Brüder hatte Ende der 1960er Jahre als Jackson Five begonnen, im Jahr 2001 standen die fünf beim Bühnenjubiläum des berühmtesten Familienmitglieds Michael Jackson zuletzt gemeinsam auf der Bühne. Bei der Show am Dienstag sollen alte Aufnahmen an den Sänger erinnern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.