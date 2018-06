München (dpa) - Nach mehr als 20 Jahren gehen Michael Jacksons Brüder wieder gemeinsam auf Tournee. The Jacksons geben an diesem Dienstag in München das einzige Deutschland-Konzert ihrer weltweiten «Unity»-Tour.

Die Karriere der Brüder hatte Ende der 1960er Jahre als Jackson Five begonnen, im Jahr 2001 standen die fünf beim Bühnenjubiläum des berühmtesten Familienmitglieds Michael Jackson (1958-2009) zuletzt gemeinsam auf der Bühne.

Bei der Show am Dienstag sollen alte Aufnahmen an den Sänger («Billie Jean») erinnern. «Niemand kann Michael ersetzen», sagt Marlon Jackson (55), heute das jüngste Mitglieder der Band The Jacksons, im Interview der Nachrichtenagentur dpa. «Es gibt die Jackson Five nur einmal - und zwar mit Michael.»

Bei dem Konzert präsentiert das Quartett um die Gründungsmitglieder Jackie, Jermaine, Marlon und Tito einen Überblick über die fast 50-jährige Erfolgsgeschichte des Jackson-Clans. Darunter sind Welthits der Jackson-Five-Phase mit dem jüngsten Bruder Michael («ABC», «I'll Be There»), Material aus der Zeit als The Jacksons von 1976 an und Soloaufnahmen von Jermaine Jackson.

The Jacksons