Köln (SID) - Die alarmierenden Ergebnisse der Studie der Deutschen Sporthilfe im Hinblick auf depressive Erkrankungen oder Burn-out sind für Professor Frank Schneider, Direktor der Psychiatrischen Uni-Klinik in Aachen, keine Überraschung. "Dass viele depressiv sind oder Burn-out haben, war schon vorher klar", sagte Schneider im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In der Umfrage hatten 11,4 Prozent der Sportler zugegeben, an Burn-out zu leiden. Zudem sind laut der Studie depressive Erkrankungen (9,4) und Essstörungen (9,6) unter Spitzensportlern durchaus verbreitet.

Positiv sieht Schneider die Entwicklung im Umgang mit psychischen Erkrankungen: "Ich sage immer, dass ein Ruck durch Deutschland gegangen ist, nachdem Robert Enke sich 2009 das Leben genommen hat. Dass damals 50.000 Menschen bei Hannover 96 im Stadion saßen, weinten und Kerzen entzündeten, hat es nirgendwo auf der Welt schon einmal gegeben für jemanden, der sich suizidiert hat", sagte das Kuratoriumsmitglied der Robert-Enke-Stiftung: "Wir merken in der deutschen Psychiatrie und Psychotherapie, dass die Hemmschwelle, zu einer psychischen Erkrankung zu stehen, seither deutlich gesunken ist. Es vergeht kaum eine Woche, dass nicht ein Patient zu uns kommt und sagt: Ich will nicht so enden wie Enke, ich kann das wieder in den Griff bekommen."

Als gutes Beispiel für den Umgang mit der Erkrankung nannte Schneider Torhüter Markus Miller von Hannover 96. "Miller müsste man eine Goldmedaille unseres Psychiaterverbandes geben. Denn wir können uns den Mund fransig reden, das glaubt uns keiner. Aber wenn ein Bundesligatorhüter sagt, ich bin jetzt mal weg, und einige Zeit später ist er wieder da und fit, dann hat das eine positive entstigmatisierende Wirkung."