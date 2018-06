Stuttgart (dpa) - Der Aufsichtsrat der Bahn will dem Staatskonzern die Hoheit über Stuttgart 21 entziehen. Das berichtet der «Spiegel». Auf seiner Sitzung am Dienstag solle der Aufsichtsrat die Einrichtung eines Projektausschusses beschließen, heißt es. Darin sollen sich mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats regelmäßig und detailliert über den Baufortschritt informieren und die Kostenentwicklung kontrollieren. Außerdem wolle der Aufsichtsrat der Fortführung von Stuttgart 21 nur zustimmen, wenn die Bahn Baden-Württemberg und Stuttgart auf eine Beteiligung an den Mehrkosten verklagt.

