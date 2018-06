Wien (dpa) - In den beiden österreichischen Bundesländern Kärnten und Niederösterreich wählen die Bürger heute ihre Landtage. Erstmals stellt sich in beiden Ländern der 80-jährige Milliardär Frank Stronach mit seinem «Team Stronach» dem Wähler. Politologen vergleichen die Protestpartei mit den Piraten in Deutschland oder der Bewegung des Komikers Beppe Grillo in Italien. Nach Umfragen könnte der austro-kanadische Gründer des Autoteilezulieferers Magna in beiden Ländern zweistellige Werte erreichen.

