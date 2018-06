Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat für seine Clowns-Äußerung über Silvio Berlusconi und Beppe Grillo viel Kritik bekommen - von der deutschen Bevölkerung fühlt er sich jedoch unterstützt. Die Reaktionen aus der Bevölkerung unterschieden sich erheblich von der Berichterstattung, sagte er der «Bild am Sonntag». Die meisten Leute würden ihm sagen, dass es erlaubt sein müsse, das auszusprechen, was die Mehrheit der Bevölkerung denke. Laut Emnid sind allerdings 72 Prozent der Befragten der Meinung, ein Kanzlerkandidat dürfe sich nicht so über Spitzenpolitiker befreundeter Staaten äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.