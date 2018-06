Offenbach (dpa) - Mütze, Schal und Handschuhe adé: Frühlingswetter zieht in der neuen Woche in Deutschland ein - allerdings nur kurz. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigt trockenes Wetter mit Temperaturen bis 17 Grad an, nachts bleibt es weiterhin kalt. «Wer kann, sollte diese Tage nutzen», rät die Meteorologin Dorothea Paetzold. Denn in der zweiten Wochenhälfte wird es schon wieder kühler und es kann etwas regnen.

