Kvitfjell (SID) - Ski-Rennläufer Aksel Lund Svindal (Norwegen) hat vorzeitig die erste Weltcup-Kristallkugel des Winters gewonnen. Im norwegischen Kvitfjell sicherte sich der 30 Jahre alte Titelverteidiger durch seinen fünften Saisonsieg Rang eins in der Gesamtwertung im Super-G.

Svindal gewann das vorletzte Super-G-Rennen dieses Winters überlegen vor Georg Streiberger (Österreich/+0,52 Sekunden) und Werner Heel (Italien/+0,57). Mit seinem ersten Erfolg auf der Olympiapiste von 1994 verkürzte er vor den abschließenden sechs Saisonrennen seinen Rückstand im Gesamtweltcup auf Marcel Hirscher (Österreich) auf 29 Punkte.

Svindal hat auch die beste Ausgangsposition im Abfahrtsweltcup, nachdem er am Samstag Rang zwei hinter Adrien Theaux aus Frankreich belegt hatte. Mit 439 Punkten hat er vor dem Weltcup-Finale in anderthalb Wochen im Schweizer Lenzerheide 58 Punkte Vorsprung auf Klaus Kröll (Österreich). Eine Chance auf die kleine Kristallkugel in der Abfahrt haben auch noch die Südtiroler Dominik Paris (378) und Christof Innerhofer (370).

Stephan Keppler (Ebingen) fuhr derweil als 26. seinen besten Super-G in dieser Saison. Josef Ferstl aus Hammer kam auf Rang 33.