Port Said (AFP) Bei Protesten in der ägyptischen Mittelmeerstadt Port Said haben Demonstranten am Montag den Sitz der Sicherheitskräfte in Brand gesteckt. Ein Teil des Gebäudes stand in Flammen und darüber stiegen Rauchsäulen auf, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Demnach begann das Feuer im Erdgeschoss. In den Straßen rings um den Gebäudekomplex gab es weiterhin Zusammenstöße zwischen Polizisten und Demonstranten.

