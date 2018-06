Berlin (dpa) - Nach der Schweizer Volksabstimmung gegen hohe Managergehälter hält FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle auch in Deutschland rasche Entscheidungen für möglich. «Wir können auch in der Koalition noch vor der Bundestagswahl hier Zeichen setzen», sagte Brüderle vor einer Sitzung der FDP-Spitze. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kündigte eine Prüfung der Schweizer Entscheidung an, ob und wie die deutschen Aktionärsrechte verbessert werden könnten. Sie finde den Ansatz interessant und gut.

