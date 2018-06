Frankfurt/Main (dpa) - Gleich mehrere Unsicherheitsfaktoren haben den deutschen Aktienmarkt am Montag belastet. In China komme der Dienstleistungssektor nicht in Gang und zudem drückten staatliche Ausgabenkürzungen in den USA auf die Stimmung, sagte Händlerin Sarah Brylewski von Gekko Markets.

Auch Italien bleibe angesichts möglicher Neuwahlen ein Thema. Zudem äußerte sich ESM-Chef Klaus Regling skeptisch, ob Pläne für direkte Hilfszahlungen an Banken aus dem Eurorettungsfonds umgesetzt werden.

Im Handelsverlauf verringerte der deutsche Leitindex seine anfänglich deutlicheren Verluste allerdings auf 0,21 Prozent bei 7.691,68 Punkten. Für den MDax ging es um 0,45 Prozent auf 13.202,26 Punkte nach unten und der TecDax büßte 0,74 Prozent auf 909,20 Punkte ein.