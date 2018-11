Berlin (dpa) - Nach dem Schweizer Votum gegen überzogene Millionenvergütungen für Spitzenmanager fordern auch deutsche Politiker eine Diskussion über Gehaltsgrenzen. Dass ein DAX-Vorstand 54 mal so viel verdiene wie ein Angestellter, sei sachlich durch nichts als Gier zu begründen. Das sagte Linken-Parteichefin Katja Kipping den Zeitungen der «WAZ»-Gruppe. Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick forderte: Die schwarz-gelbe Koalition in Berlin sollte dieses Signal ernst nehmen. In der Union wurde das Schweizer Votum als richtungsweisend bezeichnet.

