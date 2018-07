Passau (AFP) Die SPD will im Falle einer Regierungsübernahme im Bund laut einem Zeitungsbericht genau Rechenschaft darüber ablegen, wozu sie mögliche Zusatzeinnahmen aus Steuererhöhungen verwendet. Die "Passauer Neue Presse" zitierte am Montag entsprechende Passagen aus dem Entwurf des SPD-Wahlprogramms. Darin heiße es, die SPD werde "im Bundeshaushalt jährlich nachweisen", wie hoch die zusätzlichen Einnahmen durch Steuererhöhungen seien "und dass wir sie für den Abbau der Neuverschuldung und für Investitionen in Bildung und Infrastruktur genutzt haben".

