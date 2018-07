Flensburg (AFP) Der Automobilmarkt in Deutschland hat auch im Februar geschwächelt. Insgesamt seien 10,5 Prozent weniger Autos als im Vorjahresmonat neu zugelassen worden, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Montag in Flensburg mit. Knapp 200.700 neue Autos seien angemeldet worden. Der Anteil der Zulassungen von Privatleuten habe nur 33,9 Prozent betragen - wie bereits im Januar, als das KBA diesen Anteil als "auffallend niedrig" bewertet hatte. Gegenüber Januar legten die Autoverkäufe um 4,5 Prozent zu.

