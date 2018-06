Washington (AFP) Auf das deutsche Model Heidi Klum wartet die nächste Aufgabe in der Fernseh-Castingwelt: Klum werde künftig bei der Talentshow "America's Got Talent" des US-Senders NBC in der Jury sitzen, berichtete das Magazin "People" am Montag. "Es war schwer, gestern Nacht zu schlafen", sagte die 39-Jährige aus Bergisch Gladbach. "Ich bin mir aber nicht sicher, wer nervöser sein wird - ich oder die Kandidaten."

