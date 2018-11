Heidelberg (AFP) Obwohl Frauen im Alter häufiger alleine leben als Männer, sind sie einer Studie zufolge nicht viel einsamer. Das zeigt eine Untersuchung des Münchner Klinikums rechts der Isar, die am Montag im Vorfeld eines Expertenkongresses in Heidelberg veröffentlicht wurde. Die Hälfte der über 65-jährigen Frauen, aber nur jeder fünfte Mann in diesem Alter lebt demnach allein. Von Einsamkeit betroffen sind Frauen und Männer aber gleich häufig. Entscheidend sei offenbar die Qualität der sozialen Kontakte, vermuten die Forscher.

