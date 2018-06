Paris (AFP) Frankreich hat den Tod eines der wichtigsten Islamistenführer in der Sahel-Zone so gut wie bestätigt: Der als einer der führenden Chefs der Extremistengruppe Al-Kaida im Islamischen Maghreb (Aqmi) geltende Abdelhamid Abou Zeid sei "wahrscheinlich" tot, sagte der französische Generalstabschef Edouard Guillaud am Montag dem Sender Europe 1. Es gebe allerdings noch keine endgültige Klarheit, "weil wir den Leichnam nicht haben". Mit Blick auf Meldungen über den Tod eines weiteren Islamistenführers in Mali, des Algeriers Mokhtar Belmokhtar, riet der Generalstabschef hingegen zu "höchster Vorsicht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.