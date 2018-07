Kopenhagen (SID) - Der dänische Fußball-Nationalspieler Nicklas Bendtner sorgt mal wieder für Schlagzeilen - allerdings wie so oft nicht mit Großtaten auf dem Platz. Der 25-Jährige wurde in der Nacht auf Sonntag in Kopenhagen nach einer Trunkenheitsfahrt entgegen der Fahrtrichtung von der Polizei festgenommen. "Es ist nicht in Ordnung, alkoholisiert Auto zu fahren. Ich übernehme die volle Verantwortung", entschuldigte sich der Angreifer von Juventus Turin via twitter. Bendtner schrieb von einem "minderschweren Fall", es tue ihm "sehr, sehr leid".

Von einem "minderschweren Fall" kann laut Ekstrabladet jedoch nicht die Rede sein. Die Zeitung berichtet unter Berufung auf eine Polizei-Quelle von einem Promillewert von etwa 1,5. Damit droht Bendtner neben einem Bußgeld in Höhe von drei Millionen Kronen (rund 400.000 Euro) eine Gefängnisstrafe. Sollte der Wert über 1,2 liegen, würde Bendtner seinen Führerschein für drei Jahre verlieren. Bendtner hatte bereits vor einem Jahr seine Fahrerlaubnis für 56 Tage eingebüßt, weil er zu schnell unterwegs gewesen war.

Der Stürmer ist derzeit vom FC Arsenal an Juve ausgeliehen, wo er in acht Spielen noch kein Tor erzielt hat. Seit Mitte Dezember muss er wegen Adduktorenproblemen pausieren.

Bendtner fällt nicht das erste Mal negativ auf. Im Mai 2009 wurde er nur Stunden nach einem Spiel mit Arsenal beim Verlassen eines Nachtclubs mit heruntergelassenen Hosen fotografiert. Im September 2009 fuhr er einen 160.000 Pfund teuren Aston Martin zu Schrott. Bei der EM 2012 warb er nach einem Torjubel mit halb heruntergezogener Hose für eine Wettfirma und musste 100.000 Euro Strafe bezahlen.