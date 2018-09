München (dpa) - Die CSU bleibt bei ihrem Nein zu einer vollen Gleichstellung schwuler und lesbischer Paare - zumindest solange das Bundesverfassungsgericht keine anderen Vorgaben macht. Sie sähen da keinen Handlungsbedarf, sagte ein Mitglied der Parteispitze der dpa nach einer CSU-Präsidiumssitzung in München. Nur wenn das Verfassungsgericht anders entscheide, würde die CSU über Änderungen nachdenken. Diesen Kurs fuhr auch die CDU-Spitze: Sie seien vorerst gegen die Gleichstellung, so Generalsekretär Hermann Gröhe in Berlin.

