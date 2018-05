New York (dpa) - Der Mexikaner Carlos Slim Helú bleibt der reichste Mensch der Erde - und kein Deutscher ist mehr unter den Top Ten. Zu dem Ergebnis kommt das New Yorker Wirtschaftsmagazin in seiner jährlichen «Forbes»-Liste. Demnach wird das Vermögen des Telekommunikationsunternehmers Slim auf 73 Milliarden Dollar geschätzt - vier Milliarden mehr als vor einem Jahr. Reichster Deutscher ist weiterhin Aldi-Mitbegründer Karl Albrecht mit 26 Milliarden Dollar. Er rutschte aber von Platz 10 auf Platz 18 ab.

