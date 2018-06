London (AFP) Als Comic-Held Batman verkleidet hat ein Mann der Polizei im englischen Bezirk West Yorkshire einen gesuchten Verbrecher ausgehändigt. "Den hab' ich für euch gefangen!", sagte der Unbekannte im Fledermauskostüm den verblüfften Beamten in der Stadt Bradford, als er mit dem mutmaßlichen Dieb und Betrüger im Schlepptau in die Wache spazierte, wie am Montag bekannt wurde. Der Mann entschwand den Beamten zufolge nach seiner Mission wieder in die Nacht, um "gegen das Verbrechen" in Bradford zu kämpfen.

