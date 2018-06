Belfast (AFP) Die Polizei in Nordirland hat nach eigenen Angaben einen Anschlag auf eine Polizeiwache mit möglicherweise verheerenden Folgen vereitelt. In einem Kleinlaster in der zweitgrößten Stadt Londonderry seien vier selbstgebaute Sprengsätze entdeckt worden, erklärte ein ranghoher Polizeibeamter am Montag. Ein Teil des Daches des Wagens sei entfernt worden, damit die Bomben auf die Polizeistation hätten abgefeuert werden können. Die Sprengsätze waren den Angaben zufolge zündfähig.

