Hamburg (SID) - Spielmacher Michael Kraus (29) vom Handball-Bundesligisten HSV Hamburg steht vor einer Rückkehr zu seinem Heimatklub Göppingen. "Wir sind so weit klar. Mimi wechselt im Sommer nach Göppingen", sagte HSV-Präsident Matthias Rudolph der Bild-Zeitung. Die Unterschrift unter den Dreijahresvertrag bei Frisch Auf sei nur noch Formsache, berichtete das Blatt am Montag. In Göppingen hatte Kraus seine Karriere begonnen und bis 2007 gespielt, ehe er über Lemgo vor zweieinhalb Jahren nach Hamburg gewechselt war.

Mit dem kroatischen Nationalspieler Domagoj Duvnjak (24) stehen die HSV-Verantwortlichen dagegen wohl kurz vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Nach Informationen der Hamburger Morgenpost soll der neue Kontrakt des Spielmachers "in dieser Woche perfekt gemacht werden". Duvnjaks aktueller Vertrag endet im Sommer 2014.