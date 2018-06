Rom (dpa) - Im Vatikan haben die Vorbereitungen auf die Wahl eines neuen Papstes begonnen. Kardinäle aus aller Welt kamen in Rom zusammen, um sich hinter verschlossenen Türen auszutauschen und dann über den Beginn des Konklaves zu entscheiden. Einige kamen einzeln an, andere in kleinen Gruppen wie die deutschen Kardinäle Reinhard Marx und Walter Kasper. Die über 200 Purpurträger waren nach dem Rücktritt des Papstes aufgefordert worden, sich in dem neuen Synodensaal des Vatikans zu Sitzungen zu versammeln. Mit einer Entscheidung über den Beginn der Papst-Wahl wird nicht gerechnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.