Rio de Janeiro (dpa) - Ein Großaufgebot brasilianischer Sicherheitskräfte hat in einer Blitzaktion zwei Armensiedlungen in Rio besetzt. Bei dem Einsatz wurde kein einziger Schuss abgefeuert. Den Bewohnern sei der Frieden zurückgegeben worden, erklärte die Stadtverwaltung von Rio. An der Aktion in den Favelas nahmen 1400 Polizisten, 200 Marinesoldaten, 17 Panzerfahrzeuge sowie Helikopter teil. In den beiden Favelas leben rund 20 000 Menschen. Die Polizei wollte Drogen- und Autoschieberbanden das Handwerk legen.

