Los Angeles (dpa) - Topmodel Heidi Klum soll nach Medienberichten Jurorin in der US-Castingshow «America's Got Talent» werden. In letzter Minute habe man das Model für die Show verpflichten können, schreibt das Promiportal «TMZ.com». Eine offizielle Bestätigung von Klum oder dem Fernsehnetzwerk NBC, auf dem die Show ausgestrahlt wird, gibt es noch nicht. Der «Hollywood Reporter» berichtet, dass Klum heute offiziell vorgestellt werden soll. Die US-Castingshow «America's Got Talent» ist zu vergleichen mit der deutschen Version «Das Supertalent».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.