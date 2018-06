Frankfurt/Main (dpa) - Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki ist an Krebs erkrankt. Das bestätigte er der dpa. Es gehe ihm «nicht sehr gut», er habe aber keine Schmerzen, sagte Reich-Ranicki. Die «Bild»-Zeitung hatte berichtet, der Kritiker leide an Prostatakrebs. Diese Diagnose bestätigte Reich-Ranicki nicht. Er wisse schon seit einiger Zeit von seiner Erkrankung. Er werde zu Hause betreut, müsse nicht ins Krankenhaus. Der 1920 in Polen geborene Autor und Kritiker wurde berühmt durch die Büchersendung «Das Literarische Quartett». Bis heute schreibt er für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

