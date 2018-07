London (dpa) - Erstmals seit zehn Jahren ist die britische Königin Elizabeth II. im Krankenhaus. Die 86 Jahre alte Monarchin wird laut Buckingham-Palast im privaten King-Edward-VII.-Hospital in London untersucht, nachdem sie an Symptomen einer Magen-Darm-Entzündung gelitten hatte. Alle Termine für die kommende Woche wurden verschoben, eine Reise nach Italien wurde abgesagt. Die Königin soll voraussichtlich zwei Tage zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Es handele sich um eine «Vorsichtsmaßnahme», teilte der Palast mit.

