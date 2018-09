London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. ist am Sonntag zum ersten Mal seit zehn Jahren in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 86 Jahre alte Monarchin wird laut Buckingham-Palast im privaten King-Edward-VII.-Hospital in London untersucht, nachdem sie an Symptomen einer Magen-Darm-Entzündung gelitten hatte. Alle Termine für die kommende Woche wurden verschoben oder abgesagt.

Die Königin sollte zwei Tage zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Es handele sich um eine «Vorsichtsmaßnahme», teilte der Palast mit. «Es geht einfach darum, dass sich die Ärzte ein besseres Bild ihres Zustandes machen können», sagte ein Sprecher. Abgesehen von der Gastroenteritis sei sie «bester Gesundheit».

Die Queen hatte am Freitagabend einen für Samstag geplanten Besuch in Wales zum dortigen Nationalfeiertag wegen Magen-Darm-Problemen abgesagt. Sie blieb über das Wochenende in Windsor. Kommende Woche sollte sie eigentlich zusammen mit Prinz Philip zu einem zweitägigen Besuch nach Rom fliegen. Ob und wann die Italien-Reise nachgeholt werden soll, war zunächst unklar.

Die Queen wurde laut Palast in einem Privatwagen ins Krankenhaus gefahren. Sie sei gut gelaunt gewesen. Die robuste 86-Jährige gilt als extrem fit. Sie hat in ihrer 60-jährigen Regentschaft nur sehr wenige Termine verpasst. Im vergangenen Oktober musste sie wegen Rückenschmerzen eine Ordensverleihung auf Schloss Windsor absagen. Im Jahr 2006 plagte sie für einige Wochen ein Ischias-Leiden. Ins Krankenhaus kam sie zuletzt vor zehn Jahren wegen Knieproblemen.

Ihr Mann Prinz Philip (91) war in den vergangenen Monaten etwas öfter krank. Im August hatte er wegen einer Blasenentzündung fünf Tage im Krankenhaus verbracht. Die Erkrankung war einige Monate zuvor während des diamantenen Thronjubiläums der Königin aufgetreten und stationär behandelt worden. Philip hatte deshalb im Juni einen Teil der Feierlichkeiten verpasst und auch seinen Geburtstag in der Klinik verbringen müssen. 2011 musste er über Weihnachten einige Tage ins Krankenhaus, nachdem er über Schmerzen in der Brust geklagt hatte.