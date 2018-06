Bayern gnädig: Rekordmeister gewinnt 1:0 bei Hoffenheim

Sinsheim (dpa) - Nach der Pokal-Gala gegen Borussia Dortmund hat sich der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:0 bei 1899 Hoffenheim begnügt. Mario Gomez sorgte am Sonntag mit seinem Treffer in der 38. Minute für den 20. Saisonsieg der Münchner, die als souveräner Tabellenführer weiter 17 Punkte Vorsprung auf Dortmund haben. im zweiten Sonntagsspiel trennten sich danach Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und der FSV Mainz 05 mit 1:1. Nach einem Eigentor von FSV-Profi Bo Svensson (6.) gelang Ivan Klasnic (41.) der Ausgleich.

Bayern im Pokal mit Heimrecht gegen Wolfsburg, Derby in Stuttgart

Berlin (dpa) - Rekordgewinner FC Bayern München empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung in der ARD am Sonntagabend durch den deutschen Rennfahrer Timo Glock. In der zweiten Begegnung kämpfen die beiden Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg im baden-württembergischen Derby um den Einzug ins Finale am 1. Juni in Berlin. Die Halbfinals finden am 16. und 17. April statt.

Medaillen bei der Leichtathletik-EM durch Otto, Mohr und

Göteborg (dpa) - Der Kölner Stabhochspringer Björn Otto hat bei der Hallen-EM der Leichtathleten die Silbermedaille gewonnen. Mit 5,76 Meter verwies er am Sonntag den höhengleichen Malte Mohr aus Wattenscheid auf den dritten Platz. Überragendender Athlet war der französische Olympiasieger Renaud Lavillenie, der seinen EM-Titel mit der Jahresbestleistung von 6,01 Meter verteidigte. Zudem holte Weitspringer Christian Reif Bronze. Der deutsche Meister sprang 8,07 Meter. Besser waren nur der Russe Alexander Menkow und der Schwede Michel Torneus.

Mercedes trumpft auf: Rosberg setzt zum Testabschluss die Topmarke =

Barcelona (dpa) - Nico Rosberg hat mit der Bestzeit zum Abschluss der Formel-1-Testfahrten ein erneutes Ausrufezeichen hinter die Leistung des deutschen Mercedes-Teams gesetzt. Der Wiesbadener unterbot am Sonntag die Topmarke seines Teamkollegen Lewis Hamilton vom Vortag. Rosberg benötigte 1:20,130 Minuten für seine schnellste Runde auf dem 4,655 Kilometer langen Circuit de Catalunya. Auf Platz zwei folgte der spanische Ferrari-Pilot und Vizeweltmeister Fernando Alonso. Titelverteidiger Sebastian Vettel kam in seinem neuen Red Bull nicht über Rang acht hinaus mit über zwei Sekunden Rückstand.

Eisbären direkt für Playoff-Viertelfinale qualifiziert

Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin haben sich am drittletzten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Der Meister besiegte die Grizzly Adams Wolfsburg mit 5:4. Im direkten Duell um die Pre-Playoffs landeten die Hannover Scorpions gegen die Nürnberg Ice Tigers einen 2:1-Sieg. Einen Rückschlag musste hingegen der EHC München durch das 2:4 gegen die Adler Mannheim hinnehmen.

Boll verpasst Rekordtitel: 3:4 im Finale gegen Mengel

Bamberg (dpa) - Timo Boll hat in Bamberg eine historische Tischtennis-Bestmarke verpasst. Der Rekordeuropameister verlor am Sonntag das Endspiel der 81. deutschen Meisterschaft unerwartet mit 3:4-Sätzen gegen den Außenseiter Steffen Mengel (Frickenhausen). Für den 24 Jahre alten B-Kader-Athleten war es der erste Titel. Bei den Damen siegte erstmals Xiaona Shan vom FSV Kroppach mit 4:2-Sätzen gegen die zweifache Meisterin Zhenqi Barthel (Bingen).

Haching holt zum vierten Mal Volleyball-Pokal

Halle/Westfalen (dpa) - Generali Haching hat zum vierten Mal den deutschen Volleyball-Pokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Mihai Paduretu besiegte in ihrem fünften Endspiel in Serie den Moerser SC am Sonntag mit 3:2 (25:19, 23:25, 18:25, 25:22, 15:10). Moers verpasste nach 1991 und 1993 seinen dritten Pokal-Erfolg.

Radprofi Gaudin gewinnt Paris-Nizza-Prolog

Houilles (dpa) - Der französische Radprofi Damien Gaudin hat am Sonntag überraschend den 2,9 Kilometer langen Prolog der traditionellen Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Der Europcar-Fahrer, der im sechsten Profijahr seinen ersten Sieg feierte, setzte sich in Houilles nördlich von Paris in 3:37 Minuten durch. Gaudin verwies seinen Landsmann Sylvain Chavanel (+1) auf den zweiten Platz. Der Routinier Andreas Klöden (37 Jahre) verlor 12 Sekunden und landete unter ferner liefen.

Meister Miami stellt Vereinsrekord ein

New York (dpa) - Meister Miami Heat hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Vereinsrekord eingestellt. Der Mannschaft aus Florida gelang am Sonntag mit dem 99:93 bei den New York Knicks der 14. Sieg in Serie. Überragender Spieler bei dem Spitzenreiter der Eastern Conference war einmal mehr LeBron James mit 29 Punkten, 11 Rebounds und 7 Vorlagen.