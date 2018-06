Den Haag (AFP) Kurz nacheinander haben zwei Passagiermaschinen am Amsterdamer Flughafen Schiphol am Montag notlanden müssen. Beide Flugzeuge hätten am Morgen nach dem Start technische Probleme gemeldet und seien "vorsichtshalber" umgekehrt und wieder gelandet, sagte eine Sprecherin der niederländischen Luftfahrtkontrolle der Nachrichtenagentur AFP. Verletzt wurde niemand.

