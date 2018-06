Moskau (AFP) Ein Jahr nach seiner Wiederwahl in den Kreml ist der russische Präsident Wladimir Putin im Umfragehoch. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage sagten 65 Prozent der befragten Russen, Putin habe seit seinem Machtantritt mehr Gutes als Schlechtes bewirkt. 36 Prozent waren der Ansicht, der Präsident habe Russland seinen Großmachtstatus zurückverschafft, 28 Prozent hielten ihm Verbesserungen bei den Einkommen und Renten zugute. 43 Prozent beklagten allerdings die anhaltende soziale Ungleichheit unter Putins Präsidentschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.