Beirut (AFP) Syrische Rebellen haben nach Angaben von Aktivisten die Provinzhauptstadt Raka im Norden des Landes fast vollständig eingenommen. An einigen Orten leisteten Regierungstruppen noch Widerstand, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungstelle für Menschenrechte am Montag. "Die Kämpfe gehen weiter", teilte die Organisation mit. "In den nächsten Stunden wird Raka die erste Provinzhauptstadt sein, die nicht vom Regime kontrolliert wird", sagte der Chef der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP.

