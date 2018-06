Prag (AFP) Der tschechische Senat hat für eine Klage gegen den scheidenden Staatspräsidenten Vaclav Klaus wegen Hochverrats gestimmt. Von den anwesenden 68 Senatoren hätten 38 dafür und 30 dagegen votiert, sagte der Präsident des Oberhauses des Parlaments, Milan Stech, am Montag auf einer Pressekonferenz. Die Klage sollte am Dienstagmorgen beim Verfassungsgericht in Brünn (Brno) eingereicht werden. Sie bezieht sich vor allem auf die umstrittene Gefangenenamnestie, die Klaus am Neujahrstag verkündet hatte.

