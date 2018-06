Washington (dpa) - Im Kampf gegen Aids haben Ärzte in den USA einen aufsehenerregenden Erfolg vermeldet: Nach einer aggressiven Therapie mit antiretroviralen Medikamenten kurz nach der Geburt soll erstmals ein mit dem HI-Virus infiziertes Baby weitgehend geheilt worden sein. Das berichtet eine Virologin vom Johns Hopkins Children's Centre in Baltimore auf einem Fachkongress in Atlanta. Wie die «New York Times» schreibt, steht aber nicht zweifelsfrei fest, ob das Mädchen sich tatsächlich mit dem Aids-Erreger angesteckt hatte. Das Kind war 2010 zur Welt gekommen. Die Mutter war HIV-positiv.

