Minneapolis (dpa) - Meister Miami Heat ist in der NBA einfach nicht zu stoppen. Die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Florida stellte mit dem 15. Sieg in Serie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga einen Vereinsrekord auf. Bei den personell geschwächten Minnesota Timberwolves setzte sich Miami mit 97:81 Punkten durch. Die bis dato letzte Niederlage kassierte der NBA-Champion am 1. Februar mit einem 89:102 gegen die Indiana Pacers. Überragender Akteur bei den Gästen war Dwyane Wade mit 32 Zählern, 10 Rebounds and 7 Vorlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.