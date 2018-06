Brüssel (AFP) Der belgische Finanzminister Steven Vanackere ist wegen einer Debatte über seine Rolle bei Finanzgeschäften mit einer verstaatlichen Bank zurückgetreten. Regierungschef Elio Di Rupo erklärte am Dienstag in Brüssel, er sei am Morgen von dem Rücktritt informiert worden. Der Sozialist Di Rupo dankte dem Christdemokraten Vanackere, der auch einer seiner Stellvertreter war, "für die unter schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umständen geleistete enorme Arbeit", wie es in einer Mitteilung hieß. Di Rupo will demnächst König Albert II. einen Nachfolger vorschlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.