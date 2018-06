Frankfurt/Main (dpa) - Ein neues Rekordhoch an der US-Börse hat den Deutschen Aktienindex Dax am Dienstag auf den hächsten Stand seit Anfang 2008 getrieben. Gestützt von Hoffnungen auf eine weiterhin lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed schloss der Dax mit plus 2,32 Prozent bei 7870,31 Punkten.

Der MDax stieg um 0,85 Prozent auf 13 314,47 Punkte und der TecDax rückte um 1,20 Prozent auf 920,13 Punkte vor. Die stellvertretende Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, hatte am Vortag eine unveränderte Fortsetzung des Anleihekaufprogramms zur Stützung der Wirtschaft signalisiert.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte am Nachmittag der Dow Jones Industrial, der ein neues Rekordhoch bei rund 14 286 Punkten eroberte und damit die alte Bestmarke aus dem Oktober 2007 übertraf. Die Liquiditätsrally gehe weiter, kommentiert Daniel Saurenz von Feingold Research. «Der Sprung des DAX über 8000 Zähler könnte somit durchaus noch in dieser Woche erfolgen. Es wäre nicht das erste Mal, dass man sich vom großen Bruder mitziehen lässt.»

Auf Unternehmensseite standen vor allem Bilanzvorlagen im Fokus. Klarer Favorit im deutschen Leitindex waren die Aktien der Deutschen Post, die nach überzeugenden Resultaten 5,82 Prozent vorrückten. Nach deutlicheren Gewinnen im frühen Handel ging es für RWE am Ende um 1,12 Prozent nach oben. Deutschlands zweitgrößter Energiekonzern erholte sich im vergangenen Jahr vom Geschäftseinbruch nach der Atomwende 2011 und will sich zudem aus der Öl- und Erdgasförderung zurückziehen.

Beiersdorf-Titel gewannen 0,64 Prozent, obwohl der Kosmetikkonzern den Gewinn 2012 nicht so deutlich steigerte wie von Analysten erhofft. Dax-Schlusslicht und einziger Wert im Minus waren Fresenius-Aktien. Sie verloren nach einem negativen Analystenkommentar 0,57 Prozent.

Im TecDax zählten die Papiere von Morphosys mit einem Aufschlag von 3,47 Prozent zu den Favoriten. Zunächst hatten Anleger enttäuscht auf den Geschäftsausblick für 2013 des Biotech-Unternehmen reagiert. Analysten bezeichneten die Unternehmensprognosen dann allerdings als konservativ.

Das Bild an den wichtigsten Börsen Europas war ebenfalls freundlich. Der EuroStoxx 50 schloss 2,41 Prozent höher bei 2683,02 Punkten. Auch für den Cac 40 in Paris und den «Footsie» in London ging es deutlich nach oben. In New York stand der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa rund ein Prozent höher.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,12 Prozent am Vortag auf 1,15 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 134,9 Punkte. Der Bund-Future büßte 0,20 Prozent auf 145,10 Punkte ein. Der Kurs des Euro gab nach und notierte zuletzt bei 1,3017 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3034 (Montag: 1,3007) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7672 (0,7688) Euro.