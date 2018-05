Frankfurt/Main (dpa) - Starke Unternehmensbilanzen sowie die Aussicht auf eine weiterhin weltweit lockere Geldpolitik haben den Dax am Dienstag wieder über die 7800-Punkte-Marke getrieben.

Bis zur Mittagszeit gewann der Leitindex 1,50 Prozent auf 7807 Punkte. Der MDax legte um 0,58 Prozent auf 13 279 Punkte zu. Der TecDax rückte um 1,07 Prozent auf 919 Punkte vor.

Sorgen vor einem frühzeitigen Ende der Anleihekäufe in den USA haben sich laut Marktexperten nach der Rede der stellvertretenden Fed-Chefin Janet Yellen wieder etwas verflüchtigt. Zudem macht sich in Japan der nominierte Notenbankchef Haruhiko Kuroda für noch expansivere Maßnahmen in seinem Heimatland stark. «Alle Krisen werden in Liquidität ertränkt und an einen Ausstieg noch lange nicht gedacht», kommentierte Marktstratege Robert Halver von der Baader Bank. Starke Bilanzen und Daten zur Wirtschaftsstimmung aus der Eurozone wurden ebenfalls als Impulsgeber genannt.

Zu den Favoriten im Dax zählten nach der Bilanzvorlage für 2012 die Papiere der Deutschen Post und die von RWE. Die Aktie Gelb gewann an der Index-Spitze 4,71 Prozent auf 17,80 Euro und erreichte damit den höchsten Stand seit Juni 2008. Laut Analysten überzeugte der Logistikkonzern mit einem «exzellenten vierten Quartal». Der Ausblick auf 2013 traf zudem weitgehend die Erwartungen.

Deutschlands zweitgrößter Energiekonzern steigerte das Ergebnis im abgelaufenen Jahr wieder und erholte sich damit vom Einbruch des Geschäfts nach der Atomwende 2011. Zudem zieht sich RWE aus der Förderung von Erdgas und Erdöl zurück und will sämtliche Anteile an RWE Dea verkaufen. Die Papiere legten um 2,63 Prozent zu.

Nach einem schwachen Start zählten auch die Titel von Beiersdorf ebenfalls zu den großen Gewinnern mit plus 3,28 Prozent. Bei 70,19 Euro erreichten sie zeitweise ein Rekordhoch. Der Kosmetikkonzern steigerte 2012 seinen Gewinn, verfehlte aber die durchschnittliche Analystenprognose.