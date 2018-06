New York (dpa) - Der wichtigste US-Aktienindex Dow Jones ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Kurz nach Handelsbeginn an der Wall Street in New York übersprang er erstmals die Marke von 14 200 Punkten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.