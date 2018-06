Hannover (dpa) - Die weltgrößte Computermesse CeBIT öffnet heute fürs Publikum. In Hannover zeigen fast 4100 Aussteller aus 70 Ländern ihre Produkte und Lösungen. Die CeBIT läuft bis Samstag. Top-Thema ist in diesem Jahr «Shareconomy», das Teilen von Produkten und Ressourcen mit Hilfe des Internets. Die Messe wurde am Abend von Kanzlerin Angela Merkel und dem polnischen Premier Donald Tusk eröffnet. Polen ist diesmal Partnerland der CeBIT.

