Masar-i-Scharif (AFP) Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) ist am Dienstag zu einem zuvor nicht angekündigten Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen. Der Minister begann seinen Besuch am Morgen in Masar-i-Scharif, wo die meisten der rund 4350 derzeit in Afganistan eingesetzten Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Dort befindet sich der Sitz des Regionalkommandos Nord der internationalen ISAF-Truppe, das seit dem 21. Februar unter dem Befehl des deutschen Generalmajors Jörg Vollmer steht.

