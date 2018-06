Masar-i-Scharif (AFP) Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) ist am Dienstag zu einem zuvor nicht angekündigten Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen. Der Minister begann seinen Besuch am Morgen (gegen 06.50 Uhr Ortszeit, 03.20 Uhr MEZ) in Masar-i-Scharif, wo die meisten der rund 4350 derzeit in Afganistan eingesetzten Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Dort befindet sich der Sitz des Regionalkommandos Nord der internationalen ISAF-Truppe, das seit dem 21. Februar unter dem Befehl des deutschen Generalmajors Jörg Vollmer steht.

