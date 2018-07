Bonn (AFP) Die Deutsche Post hat ihren Gewinn in vergangenen Jahr deutlich steigern können. Der Konzern fuhr 2012 ein Plus von 1,66 Milliarden Euro ein, wie die Deutsche Post am Dienstag in Bonn mitteilte. Dies haben einem Plus von 42,6 Prozent entsprochen. Der Umsatz stieg demnach um 5,1 Prozent auf 55,51 Milliarden Euro. 70 Prozent erwirtschafte die Post mittlerweile im Ausland. In Deutschland profitiere die Post unter anderem vom starken Geschäft mit der Paketzustellung durch das rasante Wachstum des Internethandels.

