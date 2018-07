Berlin (AFP) Anlässlich der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn haben am Dienstagmorgen etwa 50 Gegner des Bauprojekts Stuttgart 21 vor dem Hauptsitz der Bahn in Berlin protestiert. Mit den Slogans "Baustopp jetzt!" und "Oben bleiben" forderten die S21-Gegner, den geplanten Neubau eines Tiefbahnhofs in Stuttgart aufzugeben. Die Aufsichtsratsmitglieder müssen über den Antrag des Bahnvorstands entscheiden, das Projekt trotz Kostensteigerungen um bis zu 2,3 Milliarden Euro fortzuführen.

