Kassel (AFP) Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat die Verbote von zwei Frankfurter Ortsvereinen des Rockerclubs "Hells Angels" bestätigt. Die von den Clubs erhobenen Klagen gegen die Entscheidung des hessischen Innenministeriums aus dem September 2011 wurden abgewiesen, wie der VGH am Dienstag in Kassel mitteilte. Landesinnenminister Boris Rhein (CDU) begrüßte die Entscheidung. Er sieht das Vorgehen Hessens gegen die Rockerclubs nun als Vorbild für andere Länder. (Az. 8 C 2118/11 und 8 A 2134/11)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.