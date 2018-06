Berlin (AFP) Menschen in armen Ländern sind einer Studie zufolge risikobereiter als die Einwohner reicherer Staaten wie Deutschland. In der am Dienstag vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) veröffentlichten Studie hatten die Forscher das Risikoverhalten in 30 Ländern untersucht. Die Forschergruppe um den Ökonomen Ferdinand Vieider bediente sich dabei eines Experiments, bei dem sich die mehr als 3000 Teilnehmer in einem mehrstufigen Prozess jeweils zwischen Lotterien und steigenden festen Geldbeträgen entscheiden mussten.

